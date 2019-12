Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 14 ani l-a injunghiat ieri pe un coleg de-al sau, de aceeași varsta, din clasa a VII-a. Cei doi elevi din Constanța s-au certat din pricina unui joc online, iar agresorul l-a atacat pe rivalul sau cu un cuțit de bucatarie. Agresorul l-a injunghiat pe rivalul sau in picior. Cel […]…

- Un copil in varsta de 13 ani a injunghiat ieri un barbat in varsta de 22 de ani in fața unui supermarket din Sectorul 3 din București. Polițiștii de la Secția 13 au fost sesizați ieri, la ora 14.30, ca un barbat a fost victima unei agresiuni, a informat observator.tv. Agresorul a fost identificat: era…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din localitatea Bichigiu, județul Bistrița Nasaud a fost lovit cu un cuțit, marți, de un barbat cu care a baut și apoi s-au certat. Agresorul a fugit, dar a fost prins de polițiști, potrivit Mediafax. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii au fost anunțați marți dimineața…

- Sangerosul incident a avut loc sambata, 9 noiembrie, mandatul de retinere fiind emis pe 10 noiembrie. Agresorul urmeaza sa fie dus in fata judecatorilor, cu propunere de arestare. Victima se afla la spital, in stare stabila.

- Fiul lui Sile Camataru a injunghiat un barbat in Timisoara, in fata clubului de manele al iubitei lui. Victima a vrut sa intre in club, a primit un pumn, apoi o lovitura de cutit. Sambata de dimineata, in jurul orei 5, un timisorean in varsta de 29 de ani a vrut sa intre intr-un club…

- Atac violent, sambata, la un club din Timișoara. Un tanar a fost injunghiat in piept de fiul lui Sile Camataru care apoi a disparut de la fața locului, relateaza Opinia Timișoarei. Incidentul șocant a avut loc, sambata dimineața, in jurul orei 5, la un club de manele din Timișoara, unde au descins mai…

- Un scandal a avut loc in noaptea de joi spre vineri in orasul Cernavoda intre doi barbati, unul dintre ei fiind injunghiat in timpul conflictului, in zona claviculei, iar celalalt a suferit o fractura de umar, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al al Judetului…