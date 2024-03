Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 14,50, polițiștii Secției 2 Micalaca au fost sesizați de scms. Razvan Dudan din cadrul Biroului Rutier, sa se deplaseze pe str. Voinicilor, in zona pasajului de trecerea nivel cu calea ferata, unde a avut loc un incident intre 2 barbați. Polițiștii au constatat ca intreg scandalul…

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca doi barbati, unul de 22 de ani si celalalt de 36 de ani, au fost retinuti pentru furt calificat si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis.“In fapt, la data de 22 februarie 2024, un barbat sesiza faptul ca i-ar fi fost sustrasa…

- In noaptea de vineri spre sambata, la ora 00:51, polițiștii Sectiei 2 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara a avut loc o altercație fizica intre patru persoane. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca acolo nu se mai afla…

- Caz stupefiant in Banat. Un polițist in civil a fost oprit in trafic de un fals polițist! Incidentul s-a petrecut in weekend, in timp ce polițistul din cadrul Poliției Municipiului Reșița se deplasa, cu mașina personala, impreuna cu familia, spre Berzovia. Omul legii a observat ca un alt autoturism…

- Un tanar din Caraș-Severin a dat de probleme, dupa ce s-a deghizat in polițist și a avut un comportament agresiv pe strada. Acesta a oprit in trafic un alt polițist, care atunci se afla in timpul liber și nu știa cine este. Iata cum a reacționat și ce pedepasa a primit tanarul!

- CARAȘ-SEVERIN – Ce a urmat dupa? Un permis reținut, o sancțiune pentru comportament agresiv in trafic și un dosar penal pentru uzurparea de calitați oficiale! „Vigilența unui polițist din Caraș-Severin – ghinionul unui pretins polițist, informeaza Poliția județului, descriind pațania. Colegul nostru,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, incidentul s-ar fi produs in jurul orei 12.00, pe fondul unor sicanari in trafic, pe strada Tudor Vladimirescu, din Slatina."La fata locului, s-au deplasat politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina. Din primele verificari,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost injunghiat in urma unui scandal intre mai multe persoane pe o strada din Sectorul 4 al Capitalei.Incidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 19.00, cand Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 15 a fost sesizata, prin apel 112, cu…