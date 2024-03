Stiri pe aceeasi tema

- Talharia a avut loc pe o strada din Oraștie, in seara zilei de joi. Femeia care mergea pe strada Mureșului din localitate s-a trezit aruncata la pamant, din spate, și i-a fost smulsa geanta, in care avea o suma de 600 de lei și documente. La scurt timp polițiștii l-au identificat pe autorul jafului,…

- Noi informații in cazul crimei romanului care a fost ucis in stil mafiot, in apropierea casei sale, pe o strada din Roma. Incidentul a avut loc in martie, anul trecut. Oamenii legii din Italia spun ca vinovati de crima sunt trei barbati cu varste de 27, 29 si 37 de ani.

- Incidentul s-a petrecut, duminica seara, in zona liceului de Arte din Deva, cand o tanara de 26 de ani, care a incercat fara sa se asigure sa traverseze strada, intr-o intersecție din zona, nu a observat ca un șofer manevra mașina cu spatele și a fost lovita de acesta. Victima a fost transportata…

- Incident intr-un hotel din Alba Iulia: Tanara care practica prostituția, violata și amenințata cu moartea de un individ periculos O tanara care practica prostituția la Alba Iulia a fost violata și amenințata cu moartea de un individ periculos. Este vorba despre Ioan M., un barbat de 51 de ani din Hunedoara,…

- Dupa miezul nopții, un polițist aflat in timpul liber a observat doi barbați, cu fețele acoperite, care incercau sa intre prin efracție intr-un magazin din Deva. Polițiștii ajunși la locul faptei au prins in flagrant pe unul dintre infractori, iar al doilea, care intre timp a reușit sa fuga, a fost…

- Marți, 30 ianuarie 2024, in jurul oriei 13.00, un tanar de 21 de ani, din municipiul Oraștie, județul Hunedoara, in timp ce conducea o autoutilitara, a efectuat o manevra de mers inapoi, pe strada 21 Decembrie din Cugir, ar fi surprins și accidentat o femeie de 52 de ani, din Cugir, care se deplasa…

- Incidentul rutier a avut loc, in aceasta dimineața, pe un bulevard din Hunedoara. Victima, un barbat de 34 de ani, din Deva, care ar fi traversat regulamentar pe trecerea de pietoni semnalizata corespunzator, a fost lovit de un șofer ce nu a respectat culoarea roșie a semaforului. Polițiștii au intocmit…

- O strada din sectorul Buiucani al Capitalei a fost inundata de apa, dupa ce niște țevi s-au spart. Incidentul a avut loc aseara, 10 ianuarie, pe strada Paris, transmite Știri.md. „Iata Primaria municipiului Chișinau a organizat ghețuș pe strada Paris. Va așteptam cu saniuța dimineața”, a spus un internaut.…