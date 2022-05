Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut și ultimul meci (2-4 impotriva Ungariei) de la Campionatul Mondial de hochei din Slovenia, iar jucatorii naționalei sunt in centrul unui scandal dupa ce au cantat imnul Ținutului Secuiesc alaturi de maghiari. Tanczos Barna, ministrul roman al Mediului, este acuzat ca a stat in galeria…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a raspuns pe contul personal de Facebook dupa scandalul iscat la meciul de hochei dintre Romania și Ungaria de la Campionatul Mondial. Unii dintre jucatorii naționalei noastre au cantat imnul Ținutului Secuiesc alaturi de maghiari.

- Prima sesiune a programului Rable pentru Electrocasnice incepe pe 17 iunie, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna. Bugetul programului pentru acest an este de 100 de milioane de lei. „Este un program care se bucura de un interes uriaș din partea cetațenilor, un program care anul trecut s-a desfașurat…

- Traficul de frontiera la granița de vest a țarii este in creștere, dupa ce tot mai mulți romani merg sa alimenteze in Ungaria, relateaza Digi24.ro. Motorina costa chiar și cu 3 lei mai puțin in Ungaria, iar șoferii spun ca fac o economie considerabila, chiar și de 150 la fiecare plin de carburant. Așa…

- Cerul va fi mai mult noros, iar vremea se va mentine deosebit de rece in Bucuresti, in urmatoarele zile, arata prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, pana miercuri, la ora 10:00, in Capitala, temperaturile maxime se vor situa in jurul a 11…

- Locuitorii capitalei croate au fost treziți, joi noapte, de o explozie puternica. A fost desdoperit ulterior un crater cu un diametru de cațiva metri și resturi de aeronava. Secțiunea dedicata informațiilor de razboi a site-ului The Drive afirma ca imaginile aparute public sugereaza ca a fost vorba…

- Plenul Camerei Deputaților a fost, luni, scena unui nou scandal intre deputații PNL și copreședintele AUR, George Simion, pe de o parte, și senatoarea Diana Șoșoaca, de alta parte. Liderul AUR ii supara in continuare pe colegii sai pentru ca transmite live pe Facebook ședințle, iar Șoșoaca a fost data…