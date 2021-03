Scandal în Australia după apariţia unor filmări cu acte sexuale în parlament Criza politica australiana a escaladat dupa apariția unor clipuri in care angajați ai guvernului conservator sunt implicați in acte sexuale in cladirea parlamentului, pana acum fiind concediat un asistent senior, informeaza digi24 . Premierul conservator Scott Morrison, a carei pozitie era deja zguduita de gestionarea mai multor cazuri, printre care si unul in care o angajata si-a acuzat un fost coleg de viol, a spus ca astfel de comportamente sunt „scandaloase”. Inregistrarile video si fotografiile ar fi fost distribuite pe un grup de discutii intre angajati ai guvernului conservator inainte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

