Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a declarat, joi, cu privire la situațiile unor grupuri de romani ramași blocați in Dubai din cauza inundațiilor, ca atat Ambasada Romaniei din Emiratele Arabe Unite, cat și Consulatul General, au fost in contact cu aceștia.

- Un grup de 20 de copii si doi profesori insotitori, membri ai unui ansamblu folcloric din judetul Sibiu, care au ramas blocati la Dubai, urmeaza sa se intoarca in Romania cu avionul cu care se deplaseaza premierul Marcel Ciolacu si delegatia care il insoteste in vizita oficiala in zona Golfului Persic,…

- Un grup de 20 de copii si doi profesori insotitori, membri ai unui ansamblu folcloric din judetul Sibiu, care au ramas blocati la Dubai, urmeaza sa se intoarca in Romania cu aeronava cu care se deplaseaza prim-ministrul Marcel Ciolacu si delegatia oficiala care il insoteste in vizita pe care o efectueaza…

- 20 de copii (8 minori și 12 majori), insoțiți de doi adulți, membri ai unui ansamblu de dansuri populare, din Sibiu au ramas blocați in Dubai dupa ce au participat la un festival. Din cauza condițiilor meteo extreme și a inundațiilor, zborul lor a fost anulat.

- Vremea extrema din Emiratele Arabe le-a stricat planurile romanilor aflați acolo in vacanța. Mai mulți turiști de la noi din țara au ramas blocați in aeroportul din Dubai, dupa ce pistele s-au transformat in lacuri și niciun avion nu a mai putut decola sau ateriza. 20 dintre ei vor fi aduși vineri in…

- Iulian Fota confirma, intr-o postare pe Facebook, ca a fost eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul de Externe. El spune ca este vorba despre „o simpla tranșare de situație in cazul a doua viziuni foarte diferite” și ca decizia nu are nicio legatura nici cu premierul Marcel Ciolacu, nici…

- In perioada 5-6 februarie, vicepremierul Mihai Popșoi va efectua o vizita de lucru la București, la invitația ministrei afacerilor externe a Romaniei, Luminița Odobescu, transmite un comunicat al Ministerului de Externe. In cadrul vizitei ministrul Popșoi va avea intrevederi cu prim-ministrul Romaniei,…

- Prim ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, l a primit astazi, la Palatul Victoria pe ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Hakan Fidan. Prim ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, l a primit astazi, la Palatul Victoria pe ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Hakan Fidan, transmite…