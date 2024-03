Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu ar trebui sa-l numeasca pe prim-ministrul olandez, Mark Rutte, in funcția de secretar general fara a purta mai intai o discuție ampla despre viitoarele provocari ale alianței, a declarat ministrul de Externe al Letoniei, Krisjanis Karins.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat marți intr-o declarație de presa ca și-a depus candidatura la funcția de secretar general NATO. Funcția mai este vizata și de premierul olandez Mark Rutte, conform G4media. „Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar…

- Klaus Iohannis nu are nicio șansa, dar știe ca nu strica sa fie auzit numele sau. Nu are opțiuni in aceasta cariera, dar poate are in altele Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Mark Rutte, premierul in exercițiu al Olandei, are șanse mari sa-l inlocuiasca pe Jens Stoltenberg la șefia NATO in septembrie,…

- In ziua in care s-a aflat „pe surse” ca președintele Klaus Iohannis va fi propus oficial de Romania pentru funcția de secretar general al NATO, Germania iși anunța favoritul. Nu este vorba despre Klaus Iohannis, el insuși etnic german, ci despre premierul olandez Mark Rutte. „Cancelarul Scholz susține…

- Romania a anunțat partenerii din NATO ca intenționeaza sa-l propuna pe Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al organizației, au declarat surse politice pentru stiripesurse.ro. Informația a fost anterior lansata de jurnaliști americani de la Bloomberg și WSJ.„Romania i-a notificat…

- Marea Britanie il sustine pe premierul in exercitiu olandez Mark Rutte pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general al NATO, a anuntat joi Ministerul de Externe britanic, potrivit Reuters si AFP. Rutte, care este considerat favorit sa preia postul de secretar general al…

- Marea Britanie il sustine pe premierul in exercitiu olandez Mark Rutte pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general al NATO, a anuntat joi Ministerul de Externe britanic, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Ministrul leton al afacerilor externe, Krisjanis Karins, a avertizat ca Rusia „nu se va opri” dupa razboiul din Ucraina, iar NATO are nevoie de o „strategie pe termen lung” pentru a contracara Moscova, transmite Politico . „Rusia nu se va opri, Rusia poate fi doar oprita”, a declarat șeful diplomației…