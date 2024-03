Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, atrage atentia NATO ca nu are sens sa mai nege faptul trimiterii de militari ai aliantei in Ucraina, relataza agentia TASS, informeaza News.ro. „Nu are rost sa negam in continuare”, a comentat Zaharova pentru Izvestia o declaratie…

- Razboi in Ucraina, ziua 747. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, atrage atentia NATO ca nu are sens sa mai nege faptul trimiterii de militari ai Aliantei in Ucraina.

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat, miercuri, NATO ca transforma Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”. Rusia a venit cu un amplu comentariu referitor la Chisinau, in care, folosind cuvinte dure sau ironice, a reluat vechi acuze, demonizand conducerea prooccidentala…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, susține ca NATO incearca sa transforme Republica Moldova intr-o a doua Ucraina. Declarația a venit ca raspuns la o intrebare despre speculațiile ca Moscova ar putea anexa regiunea separatista Transnistria, relateaza Sky News și New…

- Ministerul ucrainean de Externe a cerut autoritaților poloneze sa deblocheze frontiera dintre cele doua țari. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvint al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, citat de RBC-Ucraina in postarea sa pe Facebook. Nikolenko a subliniat ca granița dintre…

- Moscova a avertizat, marți, Occidentul, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, ca va fi foarte dura daca Statele Unite și Uniunea Europeana vor confisca active rusești in valoare de sute de miliarde de dolari, relateaza Reuters, care citeaza presa rusa.Tranzacțiile…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avut, miercuri, in briefingul sau de presa, o interventie speciala dedicata "situatiei din Moldova", in care a lansat un atac furibund la adresa autoritatilor de la Chisinau, pe care le acuza de "complicitate" cu autoritatile romane…

- Autoritațile Republicii Moldova au interzis deschiderea altor secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusa in afara sediului Ambasadei Rusiei de la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, informeaza TV8.md.„Noi am interzis organizarea alegerilor prezidențiale…