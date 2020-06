Scandal cu Grupul de Comunicare Strategică. Un deputat ALDE lansează acuzații fără precedent Potrivit acestuia, GCS ca a crescut in mod fals, intenționat, numarul de noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus, pentru a pune presiune pe Parlament, in contextul controverselor legate de prelungirea starii de alerta. Mai mult decat, deputatul ALDE acuza faptul ca raportarile zilnice ale GCS sufera de inexactitate. El a sesizat, de exemplu, ca rata de persoane vindecate in București este mult mai mica decat in restul țarii. Totodata, Vosganian considera acest lucru anormal, in condițiile in care Capitala dispune de cele mai multe spitale, in comparație cu celelalte orașe din țara. Deputatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

