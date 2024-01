Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a dezvaluit cum Ponta a vrut sa o racoleze in Pro Romania. De ce l-a refuzat și de ce s-a simțit tradata?"El m-a abordat și direct și prin alți colegi, cand eram la Primaria Capitalei și aveam unele nemulțumiri (fața de PSD - N.R.) daca este posibil sa ma alatur și eu echipei Pro Romania.…

- Gabriela Firea a dezvaluit cum Ponta a vrut sa o racoleze in Pro Romania. De ce l-a refuzat și de ce s-a simțit tradata?El m-a abordat și direct și prin alți colegi, cand eram la Primaria Capitalei și aveam unele nemulțumiri (fața de PSD - N.R.) daca este posibil sa ma alatur și eu echipei Pro Romania.…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat duminica, despre o candidatura la Capitala a primarului Sectorului 3, Robert Negoita, ca ea il sustine, daca doreste, la fel cum il sustine si pe Daniel Baluta, de la Sectorul 4. ”Nu ii voi face contracampanie, nu plec la alt partid, nu plec in…

- Fostul primar, Gabriela Firea, susține ca munca echipei social-democrate da roade, facand referire la noile troleibuze care ajung in Bucrești.„Bucureștenii merita sa circule in condiții moderne și pentru asta am muncit patru ani. Este singurul adevar, oricat s-ar lauda politicienii care ocupa vremelnic…

- „Munca echipei social-democrate da roade. Primele troleibuze noi ajung in București! Bucureștenii merita sa circule in condiții moderne și pentru asta am muncit patru ani. Este singurul adevar, oricat s-ar lauda politicienii care ocupa vremelnic birouri in Primaria Capitalei. Sunt primele troleibuze…

- Avaria la sistemul de termoficare din Capitala putea fi evitata, susține Gabriela Firea, care lanseaza un atac la adresa primarului general Nicușor Dan. „Avaria la sistemul de termoficare din Capitala putea fi evitata! Dragi bucureșteni, din nefericire, stați acum in frig și fara apa calda din incompetența…

- ”De ce sa ma puneți la primarie, daca nu sunt bun?”, intreaba Victor Ponta. Dar pe Victor Ponta nu il pune nimeni la primarie, insa ne recomanda pe cine sa punem la noi la primarie. Numește, vedem, Cristian Popescu Piedone, Daniel Baluța și Robert Negoița. Ne uitam și vedem. Gabriela Firea nu e! Și…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca are o relatie foarte buna cu consilierii USR iar cu primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, discuta institutional si nu crede ca sunt in tabere diferite pentru ca acesta sustine ca PNL trebuie sa departeze de PSD, astfel ca au aceeasi viziune. El…