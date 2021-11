Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria economiei naționale creditarea neta a businessului de catre sectorul bancar a atins valori negative in luna septembrie a acestui an. Acest indicator a inceput sa se inrautațeasca dupa 2015, iar in 2021, chiar daca ritmul de inrautațire s-a redus considerabil, totuși in septembrie,…

- Principalii actori din industria mondiala a cimentului si betonului au anuntat marti ca doresc sa isi "accelereze tranzitia" spre o productie mai putin poluanta, printr-o reducere suplimentara cu 25% a emisiilor de CO2 pana in 2030, si sa isi atinga obiectivul privind neutralitatea emisiilor de CO2…

- Partidele vor sta azi rand pe rand in fața președintelui Klaus Iohannis și ii vor spune cum vad fiecare din ele ieșirea din criza politica. Surse politice apropiate Palatului Cotroceni susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca președintele Iohannis are un plan al sau, dar e foarte puțin probabil sa il și…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape 8 ani, iar recent, s-a spus ca cei doi nu ar mai forma un cuplu. Cu toate astea, au spulberat misterul cand au aparut din nou unul in compania celuilalt. Mai mult, jurata de la Pro TV a vorbit sincer despre relația…

- Pandemia a schimbat modul in care antreprenorii se raporteaza la cifre, astfel 31,5% lucreaza prudent si gestioneaza atent cheltuielile, iar 29,6% sunt mai atenti la cash-flow si intarzieri in recuperarea banilor de la clienti, conform studiului “Raportarea Financiara la Antreprenori”, realizat de Trusted…

- Incepand din 6 septembrie, in fiecare luni si marti, de la 18:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici, un reality show despre viata de familie cu copii, asa cum este ea vazuta prin ochii a trei vedete din showbiz-ul romanesc. Gabriela Cristea, Deea Maxer…

- Incepand din 4 septembrie, in fiecare sambata si duminica, de la 18:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului „Mamici de pitici, cu lipici”, un reality show despre viata de familie cu copii, asa cum este ea vazuta prin ochii a trei vedete din showbiz-ul romanesc. Gabriela Cristea,…

- Compania germana de echipament sportiv Adidas a anuntat ca a ajuns la un acord cu societatea americana Authentics Brands Group (ABG) pentru a vinde brand-ul sau Reebok contra sumei de 2,1 miliarde euro, relateaza L'Equipe.