- Una dintre cele mai importante sarbatori religioase care amintește de ziua in care Iisus Hristos a urcat la cer este sarbatorita astazi de creștinii ortodocși din intreaga lume. Ispasul este sarbatorit in joia din a șasea saptamana dupa Paște, adica in a patruzecea zi dupa Inviere.

Sarbatorile zilei de 17 mai

- IZVORUL TAMADUIRII este cinstit, astazi, de credicioși. De asemenea, sunt prazuiți și cei noua Mucenici Sfinți din Cizic. In vinerea din Saptamana Luminata, creștinii ortodocși sarbatoresc Izvorul Tamaduirii. Aceasta sarbatoare ne aduce aminte de una dintre minunile Maicii Domnului, petrecuta cu un…

- Crestinii ortodocsi marcheaza astazi Invierea Domnului, una dintre cele mai mari sarbatori ale anului.Oamenii au stat la slujba toata noaptea si au asteptat sa le fie sfintite bucatele pentru masa de Paste: pasca, ouale rosii, dar si alte bunatati.

- Anul acesta, pe 17 aprilie, doua sarbatori importante sunt celebrate de creștinii din lumea intreaga: credincioșii catolici și reformați sarbatoresc Invierea Domnului, iar ortodocșii, Floriile sau Duminica intrarii Domnului in Ierusalim. Dupa doi ani de restricții din cauza pandemiei, milioane de…

- Dupa un post de 40 de zile, crestinii catolici, si cei din Republica Moldova, sarbatoresc duminica, 17 aprilie, Pastile. Desi restrictiile anti-COVID au fost anulate, numarul de liturghii la Catedrala Romano-Catolica „Providenta Divina” din Chisinau nu au fost reduse, ele vor fi ca si pe timp de pandemie.

- Calendar ortodox 9 martie 2022. Sarbatoare cu cruce neagra pentru crestinii ortodocsi de Sfinții 40 de mucenici, in Sevastia Armeniei. Sfinții 40 de Mucenici au patimit in localitatea Sevastia din Armenia, in vremea domniei imparatului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului Agricola. Cei 40 de…

Ortodoxe