Calendar ortodox, 31 ianuarie 2024: Ce sarbatoare au astazi crestinii ortodocsi?

Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Mc. doctori fara de arginti Chir si IoanGreco-catoliceSf. m. Chir si Ioan, doctori fara plata; Sf. Ioan BoscoRomano-catoliceSs. Ioan Bosco, pr.; Marcela, vaduvaSfintii Mucenici doctori fara de arginti Chir si Ioan sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 31 ianuarie.Sfantul Chir a…

- Sfantul Grigorie de Nazianz si Sfantul BretanionSfantul Grigorie de Nazianz s a nascut intr o familie aristocratica la Arianz, in partea de sud vest a Capadociei, in vecinatatea cetatii Nazianz. Tatal sau este convertit la crestinism de sotia sa Nona si ajunge mai tarziu episcop de Nazianz. Sfantul…

- Sfintii Ermil si Stratonic au trait in tinutul Iliricului si al Dunarii de Mijloc, in timpul persecutiilor declansate de imparatul Licinius 230 325 . Diaconul Ermil a fost chemat inaintea imparatului ca sa dea marturie despre necinstirea idolilor. Sfantul Ermil, ajuns in fata imparatului, a spus ca…

- In fiecare an, pe data de 7 ianuarie praznuim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan Botezatorul s a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul a fost vestita de catre ingerul Gavriil…

- Sfantul Mucenic Bonifatie a trait pe vremea imparatului Diocletian. A fost robul unei femei bogate, Aglaia, fiica proconsulului Romei. Din Sinaxar aflam ca vietuia in pacate trupesti cu stapana sa si era betiv. Nu spre defaimare se spune aceasta, ci pentru a ne descoperi cum pacatosul devine mucenic…

- Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf au trait la sfarsitul secolului al III lea si inceputul secolului al IV lea. Sfintii Mina si Ermoghen s au nascut amandoi la Atena. Acestia au locuit insa in Bizant fiind in slujba imparatului Maximian. Mina, vestit pentru marea sa invatatura si darul elocintei…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf au trait la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul secolului al IV-lea. Sfinții Mina și Ermoghen s-au nascut amandoi la Atena. Aceștia au locuit insa in Bizanț fiind in slujba imparatului…

- Sarbatoare cu cruce neagra pentru crestinii ortodocsi de Sfantul Mucenic Mina, ocrotitorul celor pagubiti Sarbatoare cu cruce neagra pentru crestinii ortodocsi de Sfantul Mucenic Mina, ocrotitorul celor pagubiti Sfantul Mina a trait in timpul domniei imparatului Diocletian. Era soldat, egiptean de neam…