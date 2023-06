Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” au pregatit pentru micii prieteni a carților cea de-a VII-a ediție a „Bibliotecii de vacanța”, prima zi fiind dedicata Sarbatorii Iei. In fiecare an, pe data de 24 iunie se celebreaza Ziua Universala a Iei, odata cu sarbatoarea…

- FOTO| Ziua Universala a Iei, sarbatorita la Sebeș: Cei mici au avut șansa de a personaliza costume populare FOTO| Ziua Universala a Iei, sarbatorita la Sebeș: Cei mici au avut șansa de a personaliza costume populare Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” au pregatit…

- „Copilaria este inima tuturor varstelor” spunea Lucian Blaga. Ne vom bucura și in acest an, la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș, de o noua vacanta de vara petrecuta impreuna cu cei mai mici cititori ai noștri. Am ajuns impreuna la cea de-a VII-a ediție. Primaria Municipiului Sebeș, alaturi…

- „Copilaria este inima tuturor varstelor” spunea Lucian Blaga. Ne vom bucura și in acest an, la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș, de o noua vacanta de vara petrecuta impreuna cu cei mai mici cititori ai noștri. Am ajuns impreuna la cea de-a VII-a ediție. Primaria Municipiului Sebeș, alaturi…

- Biblioteca de vacanța revine la Sebeș: Aventuri in lumea carților, filme și jocuri pentru cei mici. Cum te poți inscrie Vacanța de vara vine in intampinarea micilor cititori din Sebeș cu ediția a VII-a a Bibliotecii de vacanța. Mai exact, primaria Municipiului Sebeș, alaturi de Centrul Cultural „Lucian…

- Ziua Copilului, la Sebeș: Tombole cu biciclete in școli, mingi pentru toți copiii și parc de distracții Și in acest an, pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului, Primaria municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” au pregatit evenimente recreative dedicate celor mai mici cetațeni ai…

- Zilele carții pentru copii și tineret la biblioteca din Sebeș. Ateliere de lectura, expoziții de carte, vizionari de filme In perioada 30 martie – 2 aprilie, la Sebeș se desfașoara o noua ediție a Zilelor carții pentru copii și tineret. Evenimentul, organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș…

- 30 martie – 2 aprilie 2023: Zilele carții pentru copii și tineret la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” din Sebeș: Ateliere de lectura, expoziții de carte pentru copii și vizionari de filme 30 martie – 2 aprilie 2023: Zilele carții pentru copii și tineret la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” din…