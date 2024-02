O șoferiță de 79 de ani a accidentat un pieton pe trecere și a fugit O șoferița de 79 de ani a accidentat un pieton pe trecere și a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc miercuri seara, pe raza municipiului Sebeș din județul Alba. Poliția a fost sesizata, prin 112, ca pe strada Lucian Blaga din Sebeș a fost accidentat un pieton. Din primele cercetari a rezultat ca un baiat de 17 ani, din Sebeș, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism. Persoana aflata la volan și-a continuat drumul. Baiatul a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital. Ulterior, polițiștii au identificat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

