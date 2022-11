Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii galateni efectueaza cercetari fata de mai multi medici din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Apostol Andrei’ Galati sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, informeaza, miercuri, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati. Potrivit sursei citate, in fapt, s-a retinut…

- India așteapta dovezi din partea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) daca exista o legatura intre patru siropuri pentru tuse produse de o companie naționala și moartea a zeci de copii in Gambia. OMS a transmis ca medicamentul poate provoca leziuni renale, au declarat doi oficiali indieni, scrie…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Castelul Bran a fost surprins vineri cu un steag negru pe o suprafața destul de mare a unuia dintre turnurile sale. Conducerea castelului susține ca gestul reprezinta insemnul de doliu pentru moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Dupa moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, conducerea…

- Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar”, relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului…