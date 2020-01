Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Mureș, Dorin Florea, propune introducerea unui set de 4 criterii care trebuie indeplinite de catre orice cuplu care vrea sa aiba copii, in contextul discuției cu privire la dublarea alocației. El propune ca viitorii parinți sa faca copii in urma unei anchete sociale care sa țina cont,…

- Dorin Florea, primarul din Targu Mureș, considera ca indemnizația de creștere a copilului ar trebui acordata in alt mod decat in prezent și propune introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor sa aiba copii. Astfel, edilul crede ca astfel se vor evita situațiile in care…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Dorin Florea, a propus luni, pe pagina sa de Facebook, ca statul sa ia copiii cuplurilor care nu trec de o ancheta sociala care sa verifice daca au casa, loc de munca și „nivel de educație minim stabilit prin lege”. Contactat de HotNews.ro, Dorin Florea a zis ca…

- Nemulțumit de discuția privind dublarea alocației pentru copii, primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, vine cu o propunere șocanta. El spune ca este nevoie de „introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor sa aduca pe lume copii”. Viitorii parinți ar trebui…

- Fostul primar al Primariei Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat, luni, la opt ani și șase luni, iar cei trei patroni ai clubului au primit cate 11 ani și opt luni de inchisoare cu executare, in dosarul „Colectiv”, anunța HotNews.ro.

- Primariile și proprietarii cladirilor au aceasta obligație Școlile de stat și private nu vor mai fi obligate sa obțina autorizația de incendiu atunci cand sunt autorizate și acreditate, potrivit modificarii legii publicate marți in Monitorul Oficial. Concret, dosarul de acreditare nu va mai contine…

- Medicii de familie cer Ministerului Sanatații lansarea de urgența a unui program național de vaccinare impotriva difteriei pentru persoanele expuse riscului de imbolnavire, program care sa cuprinda masuri de sustinere/compensare a costurilor pentru vaccin si campanii de informare si conștientizare a…

- In timp ce președintele chilian a anunțat remanierea guvernului pentru a aplana nemulțumirile milioanelor de oameni care au ieșit in strada, Hotnews relateaza ca sute de chilieni au fost impușcați sau batuți, iar medicii nu mai fac fața și acuza autoritațile ca dezinformeaza cu privire la numarul raniților.…