Nemulțumiri majore la primăriile rurale – o nouă grevă de avertisment. Ce solicită angajații ■ zilnic, timp de 2 ore, angajații vor inceta lucrul, iar in restul timpului vor fi in „greva japoneza cu exces de zel” ■ acest lucru presupune ca nici un document nu va mai fi eliberat cetațenilor decat in termenul prevazut de lege, de 15-30 de zile ■ funcționarii au revendicari de ordin salarial ■ […] Articolul Nemulțumiri majore la primariile rurale – o noua greva de avertisment. Ce solicita angajații apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol: monitorulneamt.ro

