- Urmatoarea vacanța de care vor avea parte copiii este cea de vara. Vacanța de vara sau vacanța mare, așa cum era cunoscuta odinioara, este prevazuta in intervalul 17 iunie - 3 septembrie, relateaza Agerpres.In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca…

- Sectorul Agro-silvic bisericesc, in colaborare cu Școala Gimnaziala „Ion Creanga” din Suceava, au organizat joi, 30 martie 2023, o acțiune de impadurire in cadrul evenimentului „Luna padurii” ce se desfașoara anual in intervalul 15 martie -15 aprilie. La acțiune au participat doua grupe de elevi din…

- Cu aceasta ocazie, cateva sute de puieți de gorun au fost plantați de elevii clasei a-VII-a de la Colegiul Național “Constantin Carabella” din Targoviște, și comisarii Garzii de Mediu Dambovița, pe o suprafața de teren din localitatea Gura Ocniței. Acțiunea face parte din seria evenimentelor organizate…

- Elevii a doua școli gimnaziale din localitațile Titu și I.L. Caragiale, au avut parte astazi, 30 martie a.c., de o zi ALTFEL in compania jandarmilor dambovițeni. In cadrul activitaților preventiv-educative jandarmii au fost adus in atentia elevilor aspecte de interes cu privire la misiunile executate…

- Clasele I-IV de la Liceul Teoretic ”Ana Ipatescu” Gherla au desfașurat miercuri, 29 martie, o activitate de amploare, atat prin numarul elevilor implicați, cat și prin mesajul ecologic pe care l-au transmis comunitații. Activitatea „Suntem prieteni cu natura” a fost o parte importanta din programul…

- Direcția Silvica Dambovița a demarat acțiunea Luna plantarii arborilor. Aceasta va avea loc in perioada 15 martie- 15 aprilie, luna in care au loc acțiuni de impadurire la subunitațile Direcției Silvice Dambovița, cu participarea personalului silvic, elevi, studenți, voluntari și membri ai comunitaților…

- In perioada 6 – 10 martie 2023, la Liceul Teoretic „Ioan Slavici‟ Panciu s-a desfașurat Programul Național „Saptamana verde” care iși propune sa contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor de investigare inter și transdisciplinara a realitații inconjuratoare și formarea de comportamente responsabile…

- Și elevii de la sat invața sa protejeze natura. Loredana-Catalina Simon, profesoara in comuna Bira, din Neamț, a povestit, pentru site-ul de educație Școala 9 , ce activitați organizeaza alaturi de copii in „Saptamana Verde”. Este primul an in care se desfașoara acest program național. „Saptamana Verde”…