- Liceul Teoretic ”Coriolan Brediceanu” Lugoj a gazduit, vineri, 16 februarie, faza locala a Olimpiadei naționale de matematica. In urma evaluarii lucrarilor, 15 elevi de la unitațile de invațamant din Lugoj s-au calificat la faza județeana, care va avea loc in 10 martie, la Timișoara. Astfel,…

- Ministerul Educației a publicat recent lista olimpiadelor care se vor desfașura in acest an școlar, Olimpiada de Securitate Cibernetica (OSC) figurand in premiera in calendarul competițional.Ministerul argumenteaza organizarea acestui concurs drept „o recunoaștere clara a importanței ...

- Subiecte de actualitate, asta au discutat polițiștii cu elevii Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul din Campia Turzii. La data de 12 februarie a.c., polițiștii municipiului Campia Turzii, alaturi de polițiștii Biroului de Siguranța Școlara au desfașurat activitați educativ-preventive la Școala Gimnaziala…

- Pentru a marca Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala, sarbatorita in fiecare an la data de 30 ianuarie, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și cei de la structurile de ordine publica, impreuna cu reprezentanți din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Dambovița, au desfașurat…

- Miercuri la Scoala Gimnaziala Eftimie Murgu Lugoj, s-a desfașurat faza judeteana la ONSS la tenis de masa gimnaziu fete și baieti. Au participat 16 elevi (7 fete și 9 baieti), de la urmatoarele scoli: Scoala Gimnaziala Eftimie Murgu Lugoj, Scoala Gimnaziala Nr. 7 Sfanta Maria Timișoara, Scoala Gimnaziala…

- Deputatul USR , Daniel Blaga, atrage atenția intr-o postare pe pagina sa de socializare cu privire la situația transportului școlar. „Guvernantii le dau o noua lovitura grea parintilor. Din 8 ianuarie 2024, elevii navetisti, care invata in alte unitati scolare in afara celor de domiciliu, NU mai beneficiaza…

- Zilele acestea, polițiștii Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au desfașurat o activitate educativ-preventiva in cadrul campaniei „Sarbatori in siguranța”, la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” și Liceul Agricol „Doctor Constantin…

- Un elev din Bacau și unul din Onești au obținut medalia de argint, respectiv medalia de bronz, in cadrul Olimpiadei pentru Științe Juniori, care a avut loc in Thailanda, scrie unupetrotus.ro. In cadrul competiției au participat elevi din 50 de țari. Dintre aceștia, 6 copii au fost din Romania și toți…