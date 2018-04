Stiri pe aceeasi tema

- Saptamâna Luminata este prima saptamâna care urmeaza dupa praznicul Sfintelor Paști și se termina în duminica urmatoare numita Duminica Tomii (a Sfântului Apostol Toma). Pentru creștinii ortodocși, Saptamâna Luminata este începutul unei perioade de sarbatoare, care…

- Martea din Saptamana Luminata se mai numeste si Martea Alba si este impusa drept zi nelucratoare. Nu se spala, nu se calca, nu se face curat. Femeile din multe zone rurale dau de pomana in...

- ZI DE SARBATOARE A treia zi de Paste este, in acelasi timp si Martea Alba din Saptamana Luminata, zi in care nu se lucreaza, iar femeile dau de pomana pasca si vinul rosu care au ramas de la Paste. De asemenea, in ziua a treia se intorc vizitele facute in prima zi a Pastelui, iar [...]

- Saptamana Luminata care urmeaza imediat Duminicii Pastelui pastreaza in credinta populara o serie de obiceiuri. Conform traditiei populare, in aceste zile credinciosii sunt supusi la numeroase restricitii.

- In ultima zi de sarbatoare a Pastelui, in trecut, oamenii obisnuiau sa-si viziteze rudele, vecinii si prietenii, aceste vizite fiind numite altadata „Umblatul cu pasca“. Obiceiul isi are originea din vremurile cand crestinii umblau si vesteau Invierea Domnului Hristos. In unele zone ale tarii,…

- Saptamana Luminata care urmeaza imediat Duminicii Pastelui pastreaza in credinta populara o serie de obiceiuri. Conform traditiei crestine in aceste zile credinciosii sunt supusi la numeroase restricitii. Lunea din Saptamana Luminata poarta numele de Lunea Alba. Fiind prima zi dupa Duminica Pastelui,…

- Martea din Saptamana Luminata poarta numele de Martea Alba si in aceasta zi nu este bine sa se lucreze, ci sa se dea de pomana pentru a se cinsti memoria mortilor. Saptamana Alba este o intrare treptata in Postul Mare, dupa ospețele din „Cașlegii de Iarna”, respectiv din perioada dintre Craciun și Lasatul…