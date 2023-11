Sancțiuni pentru cei care nu-și asigură locuințele. Cât costă de mâine o poliță care acum costă 100 de lei Politele de asigurare a locuintelor vor fi mai scumpe de maine. Pretul creste cu 30 de procente. Asta inseamna ca – pentru cele mai multe locuinte – polita ajunge de la 100 de lei la 130 de lei pe an. De asemenea, se modifica si o lege care este in vigoare de multi ani. Apar […] The post Sancțiuni pentru cei care nu-și asigura locuințele. Cat costa de maine o polița care acum costa 100 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

