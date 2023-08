San Francisco a aprobat extinderea serviciilor de transport cu robotaxiuri Miscarea marcheaza o expansiune majora pentru companii, care anterior se confruntau cu limite cu privire la momentul sau unde ii puteau taxa pe clienti pentru calatorii. Aprobarea autoritatilor de reglementare a venit in ciuda obiectiilor din partea politiei si a oficialilor de pompieri, activisti si altii. Analistii spun ca decizia ar putea introduce o noua era pentru serviciile auto fara sofer. Waymo, care este parte a grupului Alphabet, ca si cu Google, si ofera calatorii gratuite cu masinile sale fara sofer de anul trecut in toata reteau rutiera din San Francisco, a numit decizia ”adevaratul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

