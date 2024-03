Samsung lansează smartphone-urile Galaxy A55 şi Galaxy A35 Majoritatea caracteristicilor celor doua modele sunt similare – ambele au ecran OLED de 6,6 inch cu rata maxima de improspatare de 120Hz si ambele vor oferi patru ani de actualizari software. De asemenea, ambele au certificare IP67 pentru rezistenta la praf si apa si ambele dispun de o baterie de 5.000mAh si suport pentru carduri microSD de pana la 1TB. Cele mai importante diferente dintre cele doua modele sunt la nivelul chipset-urilor si al camerelor foto. Galaxy A55 se bazeaza pe un chipset Exynos 1480, in vreme ce Galaxy A35 foloseste un Exynos 1380. Ambele modele au o camera principala de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

