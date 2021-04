Sâmbătă se inaugurează, la Bughea de Sus, SATUL POVEȘTILOR. Urmează 3 zile de petrecere ca în basme “Indiferent de varsta biologica la care ne aflam, poveștile ne dau vigoare și incredere in forțele noastre și in apropierea celor din jur. Avem nevoie de povești, avem nevoie de speranța. Tocmai de aceea, ne-am gandit ca ar fi interesant nu numai sa spunem, sau sa ascultam povești, ci și sa le traim” spun cei care au avut o inițiativa inedita: sa dea viața scenelor și peisajelor descrise in basmele romanești. Așa a luat naștere SATUL POVEȘTILOR. Dupa indelungi cautari, l-am așezat in Bughea de Sus, la 5 kilometri de Campulung Muscel, in județul Argeș. Conține: o casuța de Muscel, veche de 100… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

