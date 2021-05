Stiri pe aceeasi tema

- Invingatoare in mansa tur a semifinalei barajului pentru Liga a II-a, cand s-a impus cu 2 – 0 in fata celor de la CSO Cugir, SCM Zalau nu concepe sa rateze calificarea in finala barajului. Jucatorii antrenati de George Zima si Alexandru Pop au fost foarte mobilizati in turul de la Zalau si au jucat…

- Tudor Șauca, jucatorul de banda dreapta al CSO Cugir, capitan al gruparii de sub Dragana, crede ca “roș-albaștrii” au capacitatea sa intoarca rezultatul manșei tur din barajul de promovare. Acum o saptamana, SCM Zalau s-a impus, pe “Municipal”, scor 2-0, ingreunand misiunea formației din Alba, obligata…

- CSO Cugir, video motivațional inaintea returului barajului de promovare cu SCM Zalau CSO Cugir incearca minunea, sa remonteze ecartul de doua goluri din tur, dupa infrangerea din Salaj, din prima manșa a barajului de promovare in Liga a 2-a. Sambata, la ora 17.30, pe Arena „CSO”, se disputa intalnirea…

- FOTO, LIVE-TEXT: SCM Zalau – CSO Cugir, in prima manșa a barajului pentru Liga a 2-a CSO Cugir, campioana Seriei a 9-a din Liga a 3-a, jde la ora 18.00, sub Meseș, pe Stadionul “Municipal”, cu SCM Zalau (ocupanta locului secund in Seria a 10-a), prima manșa a barajului de promovare in eșalonul superior…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, in deplasare, Minaur Baia Mare, in prima manșa a barajului de promovare in Liga a II-a. Returul va fi peste o saptamana. Confruntarea dintre Minaur Baia Mare (locul 1, seria a X-a) și FC Unirea Dej (locul 2, seria a IX-a) va avea loc maine dupa-amiaza,…

- Vitinha, cel mai titrat jucator al CSO Cugir, inaintea barajului cu SCM Zalau: “O promovare in Liga a 2-a ar fi un vis” Purtator al banderolei de capitan al gruparii de sub Dragana in meciurile in care absenteaza Tudor Șauca, fundașul portughez Vitor Tiago de Freitas Fernandes, mai pe scurt “Vitinha”,…