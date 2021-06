Sambata, temperaturile de peste zi se vor incadra in valorile normale, in zona noastra. Soarele va rasari la ora 05:38. In zonele joase, pe suprafețe mici se va semnala ceața, dar cerul va fi mai mult senin, cu unele innourari dimineața și in a doua parte a zilei. Vantul va sufla slab și moderat, doar in zona montana inalta va avea unele intensificari. Soarele va apune la ora 21:15. Valorile termice minime se vor situa intre 11 și 16 grade, iar cele maxime intre 21 și 24 de grade.

Duminica, vremea se va schimba.