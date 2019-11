Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 noiembrie 2019, incepand cu ora 18:30, in intampinarea Zilei Naționale a Romaniei, sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui un concert extraordinar marca Ianna Novac și cvartetul „Passione”. Nascuta in Republica Moldova, la Chișinau, Ianna Novac este o interpreta…

- Miercuri, 27 noiembrie 2019, incepand cu ora 11:00, sala „Gheorghe Maniu” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui conferința omagiala „De la Luntrea lui Caron, la Arhitectura apelor. Dorin Pavel, un destin”, eveniment dedicat memoriei celui care a fost și este considerat parintele hidroenergeticii…

- Intre 26 și 28 noiembrie 2019, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui atelierele de lectura și creație „Mi-s mandru roman”, eveniment dedicat descoperirii semnificației și simbolurilor Zilei Naționale a Romaniei de catre cei mai mici cititori ai bibliotecii. In vederea derularii atelierelor…

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș anunța organizarea de preselecții pentru participarea la seminariile speciale de perfecționare a cunoștințelor de limba engleza prin lectura și joc de rol. Acestea se vor derula joi, 14 noiembrie 2019, intre orele 14:00-16:00, la sediul Centrului Cultural „Lucian…

- CUPA MUHLBACH LA TENIS DE CAMP CUPA MUHLBACH LA TENIS DE CAMP, ediția a XV-a, 12-15 octombrie 2019, Parcul Arini, Sebeș Municipiul Sebeș este, și in acest an, gazda primitoare a competiției “Cupa Muhlbach” la tenis de camp, rezervata copiilor și juniorilor, la categoriile de varsta 8, 10, 12, 14, 16…

- Municipiul Sebeș este, și in acest an, gazda primitoare a competiției “Cupa Muhlbach” la tenis de camp, rezervata copiilor și juniorilor, la categoriile de varsta 8, 10, 12, 14, 16 ani, baieți și fete. Intrecerile se desfașoara pe terenurile bazei sportive “Arini” Sebeș, in zilele de 12-15 octombrie…

- Municipiul Sebeș este, și in acest an, gazda primitoare a competiției „Cupa Muhlbach” la tenis de camp, rezervata copiilor și juniorilor, la categoriile de varsta 8, 10, 12, 14, 16 ani, baieți și fete. Intrecerile se desfașoara pe terenurile bazei sportive “Arini” Sebeș, in zilele de 12-15 octombrie…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza – ȘCOALA BOBOCILOR – un program dedicat elevilor din ciclul primar al școlilor din municipiul Sebeș. Astfel, in perioada 11-20 septembrie 2019, participanții…