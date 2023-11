Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 octombrie curent, un barbat in varsta de 69 de ani din raionul Ungheni, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiuni de omor intenționat savarșit asupra unui membru de familie, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 15 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de…

- Un tanar din Sebeș a fost condamnat la pedeapsa de un an de inchisoare, cu suspendare, pentru savarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Pe parcursul termenului de supraveghere tanarul va presta timp de 60 de zile activitate neremunerata in cadrul Primariei municipiului…

- Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, Faruk Fatih Ozer, care a fugit din Turcia cu activele clientilor sai, a fost condamnat joi seara la 11.196 de ani de inchisoare, transmite AFP, citand presa turca. Sora si fratele sau au fost condamnati la pedepse identice de tribunalul din Istanbul, potrivit…

- Avocatul Adrian Cuculis intra tare peste șoferul drogat: Cazul asta intra direct pe inchisoare cu executare, daca se va pronunta o condamnareAvocatul Adrian Cuculis a afirmat luni despre cazul accidentului din 2 Mai ca este primul caz, este premiera de fapt, imediat dupa ce s-a schimbat legislatia…

- Sam Bankman-Fried , care a fost arestat sub acuzația de frauda anul trecut, dupa prabușirea companiei sale de criptomonede FTX, trebuie sa aștepte judecarea in spatele gratiilor, a ordonat un judecator american, relateaza BBC. Tanarul de 31 de ani a fost incatușat in instanța, in timp ce mama sa il…

- Un judecator american a revocat cautiunea fostului miliardar Sam Bankman-Fried, considerand ca exista motive probabile ca fondatorul bursei de criptomonede FTX, aflata in faliment din cauza lui, sa fi avut un comportament necorespunzator fata de martori de cel putin doua ori. Procurorul a propus in…

- Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost trimis vineri la inchisoare și va aștepta inceperea procesului sau dupa gratii, dupa ce un judecator i-a revocat cauțiunea. Acesta a decis ca expertul in criptomonede cazut in dizgrație a incercat in mod repetat sa influențeze martorii care vor veni la proces…