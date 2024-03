Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman Fried, care a fost arestat sub acuzația de frauda anul trecut, dupa prabușirea companiei sale de criptomonede FTX, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare, informeaza Mediafax.Lewis Kaplan, judecatorul districtual american, a pronunțat sentința in cadrul unei audieri la Tribunalul din…

- Guvernul Arabiei Saudite planuiește sa creeze un fond de 40 de miliarde de dolari pentru a investi in inteligența artificiala , conform celor de la New York Times, care citeaza trei surse ce-ar fi fost informate despre acest lucru. Reprezentanții Fondului de Investiții Public (PIF) al Arabiei Saudite…

- In noiembrie, un juriu l-a gasit pe Bankman-Fried, in varsta de 32 de ani, vinovat pentru sapte capete de acuzare de frauda si conspiratie. Procurorii federali din Manhattan au spus ca ”mii de oameni obisnuiti”, inclusiv rezidenti din tarile instabile si sfasiate de razboi, si-au incredintat economiile…

- Ucraina are nevoie de un ajutor financiar extern de aproximativ 3 miliarde de dolari in fiecare luna, pentru a rezista in 2024, a declarat ministrul de finanțe Serhii Marcenko. Marcenko a afirmat ca stabilitatea macroeconomica a Ucrainei in timpul razboiului cu Rusia a fost posibila datorita unui aflux…

- Departamentul american al Apararii dispune de fonduri care pot fi trase de catre presedinte si trimise Ucrainei. in valoare de patru miliarde de dolari, care-i permite Pentagonului sa ia material din propriile stocuri si sa-l trimita Kievului. Insa a fost reticent sa cheltuiasca acesti bani fara asigurari…

- „O sa depun un proiect de lege care va redenumi Texas in Ucraina, Atunci poate ca aceasta administrație și senatorii se vor concentra pe securizarea graniței SUA”, a declarat republicanul Chip Roy, 51 de ani, membru al Cemarei Reprezentanților, pentru Fox News.Senatul american a adoptat, marți, un…

- Romania ar putea pierde procesul pentru Roșia Montana. Varianta unor despagubiri de 2 miliarde de dolari, discutata in Guvern Romania ar putea pierde procesul pentru Roșia Montana, intentat de Gabriel Resources pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat in ședința de Guvern…

- Deficitul bugetului federal al Statelor Unite ale Americii pentru primul trimestru al anului fiscal 2024, care a inceput in octombrie, a crescut la 510 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor al SUA. In decembrie, deficitul a fost de 129,4 miliarde de dolari, o creștere de…