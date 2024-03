Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a comunicat ca a aprobat vanzarea de tancuri de lupta in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Bahrein, regat aliat al Statelor Unite si locul unde iși are sediul Flota a 5-a a US Navy

- Guvernul nigerian a aplicat o amenda de 10 miliarde de dolari platformei de tranzacționare a criptomonedelor Binance. Presa nigeriana relateaza ca Bayo Onanuga, consilierul special al președintelui nigerian, a declarat ca aceasta a profitat de pe urma facilitarii tranzacțiilor ilegale din țara africana,…

- Departamentul american al Apararii dispune de fonduri care pot fi trase de catre presedinte si trimise Ucrainei. in valoare de patru miliarde de dolari, care-i permite Pentagonului sa ia material din propriile stocuri si sa-l trimita Kievului. Insa a fost reticent sa cheltuiasca acesti bani fara asigurari…

- Senatul american condus de democrați a votat pentru adoptarea unui pachet de ajutor de 95,34 miliarde de dolari pentru Ucraina , Israel și Taiwan, pe fondul indoielilor tot mai mari cu privire la soarta legislației in Camera Reprezentanților controlata de republicani.

- Altman a vorbit de mult timp despre problema cererii si ofertei de cipuri AI – multi giganti AI le doresc, dar nu sunt suficiente – si ca limiteaza dezvoltarea OpenAI. El are in vedere un proiect care ar creste capacitatea globala de construire a cipurilor, potrivit The Wall Street Journal, si se pare…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde pentru vanzarea de echipamente militare avansate, inclusiv 31 de drone MQ-9B Predator, catre India. Afacerea, evaluata la aproape 4 miliarde de dolari, a fost anunțata inițial in timpul vizitei premierului indian Narendra Modi in Statele Unite in iunie 2023.…

- Statul Islamic (SI) revendica cele doua explozii soldate cu moartea a zeci de persoane si numerosi raniti la un cimitir, in sudul Iranului, la comemorarea a patru ani de la asasinarea generalului Gardienilor Revolutiei Qassem Soleimani intr-un atac cu un avion fara pilot (drona) american la Bagdad,…

- Autoritatile de la Washington au propus ca grupuri de lucru din cadrul grupului statelor puternic industrializate (G7) sa evalueze mai multe modalitati prin care ar putea fi confiscate active rusesti inghetate in valoare de 300 de miliarde de dolari.