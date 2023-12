Proiectul de punere in valoare a unor importante vestigii romane e tergiversat de Primaria Galați printr-o lunga serie de balbaieli birocratice, care intarzie și mai mult salvarea unor valori ale istoriei noastre dupa 30 de ani de indiferența, in care multe din aceste vestigii au fost distruse prin tunuri imobiliare. La Barboși – Tirghina, in zona varsarii Siretului in Dunare, in care astazi se afla Galațiul, a existat in secolele I – III d.Hr. o puternica așezare romana, cu peste 7.000 de locuitori, care era un centru militar și economic cu mare importanța stratregica pentru stapanirea romana.…