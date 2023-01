Salt extrem în stația de metrou Imagini surprinse de camerele de supraveghere montate intr-o stație de metrou din Moscova, in care un adolescent face un salt extrem de pe un tren abia intrat in stație, au devenit virale pe rețelele de socializare. „Acrobația” demna de un practicant de Parkour i-a adus, insa, tanarului o „vizita” la secția de poliție și o […] The post Salt extrem in stația de metrou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

