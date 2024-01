Salina Turda este deschisa miercuri, 24 ianuarie 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții de la Salina Turda au anunțat ca obiectivul turistic care a fost declarat cel mai spectaculos loc subteran din lume, va fi deschis pentru vizitare și de Ziua Unirii, in 24 ianuarie. ”Dragii noștri vizitatori, va așteptam cu bucurie pentru a sarbatori impreuna Mica Unire! In ziua de 24…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 18 decembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre o firma din Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 18 decembrie 2023 s a publicat extrasul…

- ❤️Sarbatorile la Salina Turda!❤️ ℹ️Pentru a va ajuta in conturarea programului de sarbatorile acestui final de an, iata orarul in care Salina Turda va fi deschisa: ????23 Decembrie 2023 –

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 24 noiembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre doi cetateni domiciliati in judetul Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 24 noiembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind…

- Cel mai vechi derby din Romania, cu o istorie de 90 de ani, Rapid-U Cluj, a venit la pachet cu spectacol atat in tribune, cat și pe gazon. In timp ce Moldovan, Alex Ionița II și Papeau au fost aclamați la scena deschisa, Neluțu Sabau a fost ironizat de suporterii fostei sale echipe. Reporterii GSP va…

- PMP Constanța i-a adresat liderului PNL, Nicolae Ciuca, o scrisoare deschisa prin care ii reproșeaza mai multe lucruri.„Dupa ce intaiul turist al țarii a epuizat toate destinațiile turistice de pe glob, de la Laponia lui Moș Craciun pana in Polul Sud, de la Estul globului și pana in Vestul lui, fara…

- ????Dragii noștri, a inceput numaratoarea inversa pana la minivacanța formata cu ocazia Sarbatorii Sfantului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a Romaniei, și așa cum v-am obișnuit deja, Salina Turda

- Deschisa pentru turiști din luna iunie a acestui an, Cabana Podragu de pe Vf. Moldoveanu s-au inchis. Aceasta va intra in stare de inactivitate pana la 1 iulie 2024. Citeste și Cand se inchide circulația pe Transfagarașan și Transalpina Cabana Podragu, obiectiv foarte cautat de iubitorii drumețiilor…