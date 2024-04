Scrisoare deschisă către cititorii Puterea.ro Dragii mei, O scrisoare nu mai este la moda. Din acest motiv, am realizat Dialogurile Puterii, un material video in care invitații sa-și exprime ideile, opiniile. Dar, astazi, ma folosesc de stilul epistolar pentru a va prezenta o reușita medicala, o viața salvata a cincea oara, viața unui omuleț de cateva saptamani salvata de echipa […] The post Scrisoare deschisa catre cititorii Puterea.ro appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

