Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma, marti, dupa sedinta Consiliului Tripartit, ca salariul minim trebuie sa creasca si ca este nevoie de o formula predictibila si transparenta. Citu anunta ca, pana la finalul lunii octombrie, va exista o formula clara de calcul.

- "Salariul minim pe economie trebuie sa creasca! Este concluzia ședinței de astazi pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit.", a spus marți premierul Florin Cîțu. Acesta a mai precizat ca "reprezentanții sindicatelor și patronatelor susțin aceasta masura și, prin…

- Premierul Florin Cițu anunța marți, dupa o intalnire cu președinții confederațiilor patronale și sindicale, ca salariul minim pe economie trebuie sa fie majorat. Salariul minim pe economie trebuie sa creasca! Este concluzia ședinței de astazi pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…

- Guvernul a anunțat oficial ca ședința de guvern, suspendata miercuri la pranz, va fi reluata la ora 19.00, conform programului anunțat. Asta, deși liderii USR-PLUS au declarat ca nu vor participa la aceasta. UPDATE. USR PLUS a anunțat ca secretarii de stat PNL care vor semna in locul miniștrilor absenți,…

- Noul ministru al Finanțelor Dan Vilceanu nu a știut, in prima sa zi la minister, cat este inflația, cand a fost intrebat de ziariști, iar in prima sa conferințan de presa, marți, nu a știut cat este salariul minim net. Ba mai mult, finanțistul țarii s-a mai și contrazis: “Nu are cum sa fie 1.300 […]…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanța de urgența care le permite autoritaților locale sa ceara de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, împrumuturi de la stat. Anunțul a fost facut, la finalul ședinței de guvern, chiar de premierul Florin Cițu, ministru interimar al finanțelor. “In…