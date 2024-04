Stiri pe aceeasi tema

- Contractele pensionarilor de la una din sucursalele din Complexul Energetic Oltenia se apropie de final. Sunt peste 100 de pensionari incadrați la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Aici lucreaza peste 380 de salariați, iar mai mult de o treime sunt pensionari și angajați din cadrul Minprest…

- Producția pe cateva luni a viitoarei fabrici de BCA de la Targu-Carbunești, Gorj, este deja vanduta. Compania Soceram a gasit clienți pentru materialele de construcție inainte de a finaliza lucrarile la fabrica, dupa cum a precizat primarul din Targu-Carbunești, Danuț Birau. Este și motivul pentru care…

- Complexul Energetic Oltenia finanțeaza și in acest an o sucursala pe care o ține oprita. Aceasta este Termocentrala Chișcani de la Braila. Aici ar fi trebuit sa fie in funcțiune grupuri pe gaze naturale, insa nu au fost pornite vreodata. Pentru ca este in continuare in portofoliul Complexului Energetic…

- Ajutor de stat de 70 milioane euro pentru Complexul Energetic Valea Jiului. Senatul Romaniei a aprobat un ajutor de stat in valoare de 350 milioane lei (70 milioane euro) pentru Complexul Energetic Valea Jiului. Ce se intampla cu sumele primite de Complexul Energetic Valea Jiulu Ministerul…

- Recent, BNR a identificat o serie de tentative de frauda care implica utilizarea ilegala a numelui, logo-ului și a altor elemente de identificare vizuala ale instituției, precum și a imaginii și vocii guvernatorului, prin tehnici de inteligența artificiala pentru crearea de materiale video-audio deepfake.…

- Sucursala Electrocentrale Ișalnița, din Complexul Energetic Oltenia, este din nou oprita in momentul de fața. Potrivit reprezentanților sucursalei Electrocentrale de la Ișalnița, decizia de a opri activitatea blocului energetic de la termocentrala, care funcționa cu un singur cazan, a fost luata pentru…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE - 29 ianuarie, ora 02.30: Planul in 5 puncte prezentat de Marea Britanie pentru incheierea razboiului din GazaGuvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare…

- Colosul CE Oltenia poate fi ținut in viața doar prin intermediul ajutorului de stat, adica bani de la noi toți. Pana acum s-au dat peste un miliard de euro. CE Oltenia, compania deținuta de Ministerul Energiei, este un poluator care platește anual sute de milioane de lei pentru emisiile impraștiate…