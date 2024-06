Complexul Energetic Oltenia incearca sa vanda bunuri din doua termocentrale. Au fost organizate pana in momentul de fața mai multe licitații pentru vanzarea de mijloace fixe din patrimoniul a doua sucursale electrocentrale. Materialele și utilajele se regasesc la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari și la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Astfel, in data de 16 iulie se are in vedere vanzarea de mijloace fixe de la Termocentrala Rovinari. Este vorba despre o reluare a licitației prin care se va incerca scoaterea la vanzare a unor autoutilitare, un incarcator frontal și a unui buldozer.…