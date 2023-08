Salariile directorilor din instituțiile de stat din Oradea și Bihor pornesc de la 60.000 de lei, iar in unele cazuri ele ajung și la 180.000 de lei. Plus ca, aproape toți șefii de instituții reușesc sa iși rotunjeasca veniturile din salarii, deja frumușele, de pe urma unor activitați independente, chirii, investiții. Jurnal bihorean a facut un top al managerilor cu cele mai mari venituri pe 2022, in baza informațiilor postate de aceștia in declarațiile de avere.Astfel, topul este condus de fostul viceprimar din Oradea, Mihai Groza, care este inginer șef in cadrul Uzinei Hidroelectrice Oradea.…