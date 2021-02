Sălaj: Patru evenimente private întrerupte de poliţişti O nunta, un botez, o casatorie civila si o zi de nastere au fost intrerupte, sambata seara, de politistii din Zalau, administratorii societatilor care le gazduiau si organizatorii fiind amendati.



Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj transmisa, duminica, AGERPRES, politistii din Zalau au fost sesizati, sambata, de catre un barbat, cu privire la mai multe evenimente private care au loc in municipiu.



