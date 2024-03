Sala de sport din campusul UVT este aproape de finalizare

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou obiectiv important de investiții pentru sistemul de educație din Argeș a fost finalizat! Azi a fost facuta recepția unei noi sali de sport in comuna Priboieni de care vor beneficia 220 de elevi. Investiția, finanțata prin Compania Naționala de Investiții, este rezultatul eforturilor depuse de…

- Sala de sport noua la Priboieni Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, impreuna cu deputatul Remus Mihalcea, au fost astazi prezenți la Priboieni, acolo unde a fost facuta recepția noii sali de sport din localitate. Investiția, in valoare de doua milioane de lei, a fost…

- Sala de sport moderna, cu 102 locuri, in comuna Șpring. Cand incep lucrarile de construire In comuna Șpring va fi construita o sala moderna de sport, cu 102 locuri. Iulia Stanila, primarul comunei, a anunțat cand vor incepe lucrarile. Sala de sport urmeaza sa fie construita in curand in curtea școlii…

- Sala de sport de la Școala ”Avram Iancu” din Alba Iulia. Primaria cauta firme pentru amenajarea terenului și utilitați Primaria Alba Iulia contracteaza serviciile de proiectare și execuție lucrari privind invesția de construire a salii de sport de la Școala ”Avram Iancu”. Sala este construita de Compania…

- In Microraionul III este in stadiu avansat de execuție o alta investiție promovata in beneficiul tinerilor!Este vorba despre baza sportiva construita langa sediul CSȘ Targoviște, prin Compania Naționala de Investiții. Administrația publica locala a pus la dispoziție terenul și asigura racordarile la…

- Compania Naționala de Investiții are prevazut in bugetul pentru 2024 finanțarea necesara pentru continuarea lucrarilor la Sala Polivalenta de 5.000 de locuri de la Suceava. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa intalnirea pe care a avut-o la Iași cu ministrul dezvoltarii, Adrian Veștea. ”Se…

- In aceasta primavara, sala de sport din Sag va fi finalizata și data in folosința, anunata primarul comunei, Flavius Rosu. Obiectivul a fost finanțat de Compania Naționala de Investiții, valoarea acestui proiect fiind de peste 1.500.000 euro. Lucrarile la sala au demarat la finalul anului 2020. The…

- Dupa finalizarea și darea in folosința, in toamna trecuta, a noii gradinițe de la Mircea Voda, printre principalele obiective edilitare pe agenda primarului comunei Salcioara, Valentin Parvu, se numara dispensarul medical, proiect in curs de implementare la Cuza Voda, prin PJDL, și caminul cultural…