Șah la Parlament: După anunțul PNL pe asumarea răspunderii, PSD urgentează toate proiectele de legi Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, au aparut in regim de urgența legile care prevad abrogarea recursului compensatoriu, alegerea președinților de consilii județene și anularea pensiilor speciale. Urgentarea proiectelor a fost decisa de PSD, dupa anunțul PNL ca Guvernul iși va asuma raspunderea in aceasta saptamana pe un pachet de legi privind justiția, The post Șah la Parlament: Dupa anunțul PNL pe asumarea raspunderii, PSD urgenteaza toate proiectele de legi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

