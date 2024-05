Stiri pe aceeasi tema

- Acesta va fi cel de-al patrulea magazin Primark din Romania și va deveni operațional incepand cu anul viitor. Procesul de recrutare pentru pozițiile manageriale este in curs de desfașurare, iar oferta va fi completata cu alte posturi pe parcursul verii.

- JT Grup Oil S.A., companie ce activeaza pe piata distributiei de carburanti si dezvoltatorul celui mai nou terminal privat de produse petroliere din Romania in portul Constanta, va pune la dispozitia publicului spre subscriere, printr o Oferta Publica Initiala IPO , un numar de 10.000.000 actiuni noi…

- Pe 17 aprilie, Banca Naționala va introduce in circulație numismatica trei monede distincte: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat, avand ca tema celebrarea a 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Tirajul maxim aprobat pentru fiecare tip de moneda este specificat astfel: 1.000 de…

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

- Prețurile la imobiliare vor crește in acest an cu pana la 10%, aceeași scumpire fiind estimata și in cazul terenurilor intravilane, dar și al chiriilor. Scumpirile sunt indicate de circa 35% (la case)- 43% (la apartamente) dintre specialiștii intervievați intr-un studiu RE/MAX, citat de Profit . Cu…

- Alina Șerban, reprezentant ANM, spune ca se anticipeaza precipitații abundente și vant puternic, cu ploi in mare parte din țara. De asemenea, in zonele montane, sunt așteptate lapovița și ninsoarea.Incepand de joi, temperaturile vor scadea semnificativ, inclusiv in București, unde se vor situa in jurul…

- Laboratorul de Control Doping din Romania a emis vineri un comunicat de presa in care precizeaza ca probele de sange prelevate de la jucatoarea de tenis Simona Halep au fost pastrate la temperaturile standard stabilite de catre organismele internationale."Receptia si analiza probelor, raportarea datelor…

- Potrivit unor surse, ar fi vorba de evenimentul NATO Youth Summit, care ar urma sa reuneasca peste 1.000 de tineri in Capitala. Nu se știe inca daca Mircea Geoana iși va anunța demisia din funcția de secretar general adjunct NATO dupa acest eveniment și daca, ulterior, iși va anunța oficial candidatura. Nu…