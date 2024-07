Chiriile au crescut în luna iunie 2024, față de anul trecut Au crescut chiriile Chiriile au crescut cu 13% in luna iunie 2024, fața de 2023, dar au ramas similare cu cele din luna mai a acestui an, se arata intr-o analiza realizata de Storia , platforma de imobiliare lansata de OLX. De asemenea, interacțiunile intre chiriași și proprietari sau agenți/dezvoltatori au crescut cu 17% comparativ cu luna iunie a anului anterior (iunie 2024 vs. iunie 2023). Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 13% de la un an la altul (iunie 2024 vs. iunie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiriile au crescut cu 13% in luna iunie 2024, fața de 2023, dar au ramas similare cu cele din luna mai a acestui an, se arata intr-o analiza realizata de Storia – platforma de imobiliare lansata de OLX. De asemenea, interacțiunile intre chiriași și proprietari sau agenți/dezvoltatori au crescut cu…

- Au crescut chiriile Chiriile au crescut cu 13% in luna iunie 2024, fața de 2023, dar au ramas similare cu cele din luna mai a acestui an, se arata intr-o analiza realizata de Storia , platforma de imobiliare lansata de OLX. De asemenea, interacțiunile intre chiriași și proprietari sau agenți/dezvoltatori…

- Piața chiriilor Marile orașe din țara continua sa atraga un numar semnificativ de chiriași, iar sumele solicitate la nivel de piața sunt in creștere fața de anul trecut in toate centrele regionale majore din Romania, atat in cazul garsonierelor, cat și in cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere, arata…

- Romanii sunt tot mai interesați sa cumpere o locuința. Intenția de cumparare pe piața rezidențiala este la unul dintre cele mai ridicate niveluri de mai bine de 20 de ani. Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize…

- Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 12% de la un an la altul (mai 2024 vs. mai 2023), in timp ce prețurile solicitate de la o luna la alta (mai 2024 vs. aprilie 2024) au scazut cu…

- Brașovul ramane fruntaș la creșterea prețurilor apartamentelor vechi , in timp ce Sibiu și București sunt orașele cu cea mai mare creștere a prețurilor apartamentelor noi. Prețurile apartamentelor de vanzare – vechi și noi – au inregistrat o creștere de 14% in luna mai 2024, comparativ cu luna mai a…

- Apartamentele noi s-au scumpit cel mai mult in Bucuresti, inregistrand un avans cu circa 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza realizata de site-ul Imobiliare.ro. „Piata imobiliara da semne de revenire inca din toamna anului trecut. Primavara aceasta surprinde insa in ceea ce…

- Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile in 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 15% de la un an la altul (aprilie 2024 vs. aprilie 2023), in timp ce prețurile solicitate de la o luna la alta (aprilie 2024 vs. martie 2024) au scazut…