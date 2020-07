Să se plimbe medicii între spitale, nu bolnavii. Ionuț Nistor critică utilizarea resurselor Iasul are doua probleme majore, prima dintre ele fiind ca spitalele sunt dispuse in mai multe zone ale orasului, astfel incat plimbatul unui pacient intre unitati medicale pentru consultatii si tratament multidisciplinar este o realitate inclusiv in perioada de pandemie. „Pentru a evita aceasta plimbare intre spitale, varianta ar fi aceea de a asigura o garda mobila din partea spitalelor, adica in locul plimbarii pacientului, care in acest (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cativa medici din Londra, de la St Thomas și Kings College, considera ca ibuprofenul, care este un medicament antiinflamator si calmant, ar putea trata dificultatile de respiratie la pacientii cu COVID-19. Aceștia spera ca tratamentul poate ajuta pacinetii sa respire fara ventilatoare. In…

- Oameni morti dupa ce au baut spirt contrafacut. Concentratia alcoolului metilic din aceste sticle era de 300 de ori mai mare fata de o doza letala. Medicii legisti din Iasi spun ca pe sticlele de spirt contrafacut scria ca are doar alcool etilic In realitate, substanta de baza era alcoolul metilic.…

- Oameni morti dupa ce au baut spirt contrafacut. Concentratia alcoolului metilic din aceste sticle era de 300 de ori mai mare fata de o doza letala. Medicii legisti din Iasi spun ca pe sticlele de spirt contrafacut scria ca are doar alcool etilic In realitate, substanta de baza era alcoolul metilic.…

- Inca un medic rus a cazut, sambata, de la fereastra spitalului dupa ce s-a plans de lipsa echipamentelor de protecție și ca a fost obligat sa lucreze, deși a fost depistat cu coronavirus. Recent, doua doctorițe care au reclamat lipsa echipamentelor medicale au murit, dupa ce au cazut de la ferestre,…

- Virusul a infectat peste 3,3 milioane de oameni din intreaga lume si a provocat aproape 235.000 de decese, potrivit celui mai recent bilant. Si in Marea Britanie COVID-19 face in continuare ravagii, fiind a doua tara cea mai afectata de noul coronavirus in Europa, cu 26.711 decese pana in prezent. Medicii…

- Acea teroare instituita de fostul manager, care nu voia sa discute cu nimeni, iar deciziile lui erau litera de lege, a inceput sa se destrame. Iar angajatii, au inceput sa vorbesca. Unora dintre ei chiar le-a trecut glontul pe la ureche, s-au infestat si au fost la un pas de moarte. Si, ceea ce este…

- Virusul ucigaș din China nu are mila de nimeni. Cu inima stransa de durere, insa curajoși, cei din linia intai sufera in același timp cu pacienții infectați cu coronavirus. Medicii și asistentele sunt singurii care le sunt alaturi pana la ultima suflare!

- Iașul va putea fi salvat de coronavirus cu ajutorul unui aparat de plasmafereza. Autoritațile vor trimite spre Iași aparatul care va facilita tratarea prin plasma a pacienților diagnosticați cu coronavirus. Procedurile se vor efectua in premiera naționala și asigura ieșenii ca vor beneficia de servicii…