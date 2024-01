Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir spune ca Traian Basescu ar fi in stare critica. Internat in stare critica , la Spitalul Militar, fostul președinte s-ar simți rau din cauza plamanilor. ”Am auzit ca e bagat pe oxigen”, a spus Dumitru Dragomir. Dumitru Dragomir a dezvaluit ca fostul presedinte al Romaniei se confrunta…

- Traian Basescu a fost internat in stare critica la Spitalul Militar. Dumitru Dragomir a spus ca fostul președinte are probleme cu plamanii.Traian Basescu, in stare critica! Dumitru Dragomir a transmis un mesaj de ingrijorare și a dezvaluit ca fostul presedinte al Romaniei se confrunta cu probleme la…

- Traian Basescu a fost internat in spital, vineri seara, la secția Boli Infecțioase, dupa ce medicii au stabilit ca sufera de viroza pulmonara. Aflat in Spitalul Militar din București inca de vineri seara, unde a fost internat in secția de Boli Infecțioase, fostul președinte al Romaniei, europarlamentarul…

- Traian Basescu a fost internat ieri in Spitalul Militar din București. Fostul președinte al Romaniei are gripa de tip A, iar in aceste momente se afla sub observații. Iata care este starea de sanatate a europarlamentarului PMP, dar și cum se simte acum!

- Fostul președinte Traian Basescu a ajuns de urgența la Spitalul Militar, din Capitala. El este infectat cu gripa de tip A, care a agravat starea de sanatate și bolile de care sufera. Basescu se afla internat la secția de Infecțiose, unde este sub tratament.In 2022, Basescu a fost la un spital din Belgia…

- Traian Basescu a fost internat in Spitalul Militar din București. Politicianul a ajuns ieri la spital, iar medicii au decis sa-l interneze. Iata cu ce probleme de sanatate se confrunta fostul președinte al Romaniei!

- Fostul președinte Traian Basescu (72 de ani), actual europarlamentar, a fost internat la Spitalul Militar din București pentru un tratament destinat prostatei, au declarat, sambata seara, surse medicale. Traian Basescu a fost operat in trecut de hernie de disc in 2005 si a mai fost internat in 2020…

- Traian Basescu a fost operat in trecut de hernie de disc in 2005. De asemenea, presa centrala a relatat ca fostul președinte al Romaniei ar fi fost internat și in 2020 și in 2022 in Franța și Belgia pentru probleme legate de afecțiuni cardiace.