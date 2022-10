Să o spunem verde-n față: În România, politicienii de la putere țin sus prețul energiei Prețul energiei electrice din Romania este cel mai mare din Europa, cu excepția Serbiei, conform informațiilor in timp real transmise de platforma EU Energy. Dintre țarile UE, Romania ocupa un dezolant loc intai in ceea ce privește prețul electricitații. Vineri, 28 octombrie, energia tranzacționata pentru ziua urmatoare costa in Romania 139 de euro, mai mare decat in Grecia (138 euro/MW), in Ungaria (136 euro/MW), Polonia (135 euro/MW). In statele din vest, cu excepția Italiei, unde e 136 euro/MW), prețul unui MW nu sare decat puțin de 110 euro. La fel ca noi sunt bulgarii, iar sarbii au 147 euro/MW.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

