Stiri pe aceeasi tema

- Romania va beneficia de investiții de 20 de miliarde de euro in infrastructura de transport, pana in anul 2030. Cel care a vorbit despre asta a fost chiar premierul Marcel Ciolacu, care a spus și cum vor distribuiți banii. Astfel, am aflat ca din cei 20 de miliarde de euro, 13 miliarde vor fi investiți…

- Compania cu capital mjoritar de stat Nuclearelectrica a semnat joi un memorandum de ințelegere cu companiile italiene SACE și Ansaldo Nucleare pentru dezvoltarea și finanțarea proiectelor care prevad retehnologizarea Reactorului 1 al centralei nucleare de la Cernavoda și construcția reactoarelor 3 și…

- Nuclearelectrica a semnat un Memorandum de Intelegere cu SACE si Ansaldo Nucleare pentru a avansa dezvoltarea si finantarea retehnologizarii Unitatilor 1, 3 si 4 ale Centralei Nuclear-Electrice (CNE) de la Cernavoda.

- ”SN Nuclearelectrica SA anunta ca in dupa-amiaza zilei de 6 februarie 2024, un compresor de aer de serviciu, din partea clasica (nu cea nucleara) a Unitatii 2 CNE Cernavoda a declansat si a degajat fum (fara foc), fara impact asupra securitatii nucleare si personalului Unitatii 2 CNE Cernavoda. In…

- Combinatul Azomures din Targu Mureș reia productia de ingrașaminte, dupa ce aceasta fusese suspendata in decembrie 2023. O veste foarte buna pentru fermierii romani, care s-au plans de nenumarate ori ca nu mai exista producție interna de ingrașaminte și ca sunt nevoiți sa apeleze la importuri. Anunțul…

- Cirque du Soleil, cel mai faimos circ din lume deschide seria spectacolelor anului in Romania cu nu mai puțin de șapte reprezentații la Romexpo. Inițial au fost anunțate doar patru spectacole la pavilionul expozițional, insa cererea mare de bilete i-a facut pe organizatori sa negocieze alte trei reprezentații…

- Azomureș a anunțat in 7 decembrie oprirea producției de amoniac și ingrașaminte pentru luna aceasta. Principala cauza este creșterea prețului la materia prima, gazul natural, care s-a scumpit cu aproape 40% fața de luna octombrie. Compania solicita autoritaților sa susțina industria de ingrașaminte…

- SN Nuclearelectrica SA și Framatome semneaza un acord pentru a avansa producția in Romania a radioizotopului Lutetium-177, folosit pentru combaterea cancerului. SN Nuclearelectrica SA și Framatome anunța semnarea unui acord de cooperare pentru a explora posibilitatea producerii izotopului medical Lutetium-177…