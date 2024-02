Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca vor fi investiti 20 de miliarde de euro pana in 2030 in infrastructura de transport, dintre care 13 miliarde vor fi pe zona rutiera, iar sapte miliarde in cea feroviara, in contesxtul in care a prezentat rezultatele vizitei sale in Italia. Marcel Ciolacu a vorbit…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, un prim succes al vizitei echipei guvernamentale in Italia: o ințelegere in domeniul energiei semnata de Nuclearelectrica cu Ansaldo pentru retehnologizarea Unitații 1 și construirea Unitaților 3 și 4 ale Centra

- Șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, a declarat la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR) ca romanii nu mai pot fi pacaliți cu vorbe, iar satele și comunele din Romania se dezvolta cu gradinițe, dispensare, sisteme de alimentare cu apa și gaz și nu cu demagogie. “Am vrut neaparat sa…

- „Am luat deficit cu dl Boloș de 6%, inchidem intr-un deficit rezonabil. Eu nu spun ca nu s-au luat și decizii pripite și sub o presiune, dar daca nu se ia nicio masura intr-un timp predictibil sunt eu de vina? Eu trebuie sa-l caut acum pe Boloș vinovat ca acele masuri nu s-au luat dupa primul trimestru?…

- Guvernul a trimis vineri Comisiei Europene cererea de plata numarul 3 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ce implica o finantare neta de 2,7 miliarde euro, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Executivului, din aceasta suma, peste 1,85 miliarde de euro reprezinta granturi,…

- ”Avem azi pe ordinea de zi si cateva proiecte de infrastructura, exproprieri si aprobari de indicatori tehnico-economici pentru mai multe loturi de autostrada. Plus o solicitare de suplimentare a bugetului pentru Ministerul Transporturilor, care vine absolut normal, avand in vedere ritmul lucrarilor”,…

- Guvernul a declarat razboi risipei bugetare dar cheltuie mai mult iar o dovada in acest sens il reprezinta cheltuielile cu bunurile și serviciile. Acestea ar fi trebuit sa se situeze in acest an la 74,6 miliarde de lei conform planificarii bugetare, adica mai mult cu 5% decat in 2022. In primele trei…