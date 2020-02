S-au tras la sorți meciurile duelului România – Rusia. O debutantă joacă în primul meci Romania și Rusia se vor duela pe 7 și 8 februarie in Grupa Mondiala a Fed Cup. Ieri a avut loc tragerea la sorți a meciurilor. Meciurile se joaca la Cluj, in Sala Polivalenta. Gabriela Ruse (22de ani, 183 WTA) va deschide duelul cu rusoaicele vineri. Aceasta o va intalnipe Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA). Al doilea meci al zilei o vaaduce in scena pe Ana Bogdan (27 de ani, 98 WTA), racheta numarul 1 a Romaniei,care joaca impotriva Veronikai Kudermetova (22 de ani, 40 WTA).Sambata, meciurilede vineri se vor inversa: Ana Bogdan - Ekaterina Alexandrova și Gabriela Ruse- Veronika Kudermetova.La… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

